Apple zamierza zainwestować miliard dolarów w tworzenie filmów. W grę wchodzi kinowa dystrybucja

AppleTV+

Apple jest mocno zaangażowany w tworzenie oryginalnych filmowych i serialowych treści, a platforma AppleTV+ w znacznej większości opakowana jest właśnie własnymi produkcjami firmy. I trzeba przyznać, że często są to produkcje jakościowe, po których widać pomysł i zaangażowanie twórców. Nie są to projekty taśmowo produkowane dla zwiększenia oferty. Często w tym kontekście zastanawiano się, czy Apple nie zyskałoby więcej, gdyby produkowali wzorem Amazona filmy z myślą o kinowej dystrybucji, a potem po krótkim okienku wrzucali te produkcje do oferty serwisu.

Branżowe portale podają, że tak w istocie będzie. Apple chce zainwestować w tym roku miliard na tworzenie filmów z myślą o kinowej dystrybucji. Wśród takich tytułów ma się znaleźć między innymi Killers of the Flower Moon w reżyserii Martina Scorsese, w którym główną rolę zagra Leonardo DiCaprio. Projekt kosztował od 150 do nawet 200 mln dolarów, więc nic dziwnego, że produkcja o takim rozmachu może trafić do kin na całym świecie. Z innych projektów wymienia się jeszcze thriller Argylle od reżysera Matthew Vaughna, a także Napoleona od Ridleya Scotta.

Tym samym ma być to nie tylko promocja platformy, ale też zarabianie dodatkowych pieniędzy z kinowej dystrybucji. To dobry znak dla kin, że dalej warto właśnie tam wypuszczać swoje największe hity, a dopiero potem na streamingu. Warto w tym miejscu przypomnieć, że film Apple zdobył najważniejszego Oscara za film CODA, a zatem w tym aspekcie wygrali z pozostałymi platformami streamingowymi.

materiały prasowe