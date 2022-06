Aquaman 2 - Amber Heard wycięta z filmu? Są przecieki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner Bros.

KC Walsh, dziennikarz Geeks Worldwide zawsze jest dobrze poinformowany i jego doniesienia się sprawdzają. Według jego źródeł po ogłoszeniu wyroku w sprawie batalii Amber Heard z Johnnym Deppem w studiu Warner Bros. doszło do spotkania w sprawie Aquamana 2. Jego źródła donoszą, że podjęto decyzję o całkowitym wycięciu Mery granej przez Amber Heard.

Aquaman 2 bez Mery?

Gdy pracowano nad scenariuszem filmu Aquaman i Zaginione Królestwo, już wówczas podjęto decyzję o tym, by zminimalizować rolę Mery wbrew pierwotnym planom. Informacje o tym wypłynęły podczas publicznego procesu aktorów. Wówczas mówiono, że Mera pojawia się na początku, potem trafia do szpitala i następnie ma scenę na końcu. Podobno ma to związek z narodzinami dziecka, które ma z Aquamanem.

Na ten moment nie wiadomo, czy Warner Bros. planuje zatrudnić nową aktorkę do roli Mery. Z uwagi na to, że premiera dopiero w 2023 roku na pewno studio ma czas na przemyślenie decyzji i ewentualne dokrętki.

Na ten moment jest to plotka, której nikt nie potwierdza, ani nikt jej nie dementuje.