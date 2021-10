Aquaman 2 - obrażenia oczu, przepuklina, stłuczone żebra. Jason Momoa dostał na planie "wycisk"

fot. Warner Bros.

Aquaman 2 to film, na który czeka wiele osób. Gwiazda widowiska, Jason Momoa, pojawił się w programie The Ellen DeGeneres Show. Podzielił się kilkoma zakulisowymi historiami obrażeń, które spotkały go na planie. Gdy został spytany o to, jak się zranił, żartobliwie odpowiedział, że po prostu się starzeje. Po czym wymienił, co takiego sobie sobie uszkodził. Na liście były oczy, które musiał zoperować. Aktor dostał też przepukliny i miał problem z żebrami. Zakończył to słowami, że po prostu dostaje wycisk. Żeby złagodzić obawy fanów zapewnił, że Aquaman 2 będzie świetnym filmem i kocha swoją pracę. Nazwał się starzejącym superbohaterem.

Poniżej można obejrzeć klip z wywiadu:

Jason Momoa pojawił się w programie The Ellen DeGeneres Show wirtualnie z Londynu. Oprócz pracy na planie Aquamana 2, na spotkaniu opowiadał też o tym, jak z dziećmi spotkał Billie Eilish na premierze Nie czas umierać. Powiedział, że muzyczka jest naprawdę ważna dla jego rodziny i gdy zobaczyli ją na czerwonym dywanie, stracili nad sobą panowanie z radości.

Aquaman: The Lost Kingdom

Aquaman 2 ma zaplanowaną premierę w USA na 16 grudnia 2022 roku.