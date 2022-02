Transformers - tak zakończy się uniwersum Autobotów. Oto ostatni Cybertronian w historii

IDW

Wydawnictwo IDW Publishing zapowiedziało powstanie rozpisanej na 4 części miniserii Transformers: Last Bot Standing, za którą mają odpowiadać scenarzysta Nick Roche i rysownik E.J. Sui. Komiks ten będzie ostateczną opowieścią umiejscowioną w uniwersum Autobotów i Deceptikonów, a z jego kart poznamy przygody ostatniego Cybertroniana w historii. Amerykańską premierę zapowiedziano na maj.

Wiemy już, że akcja komiksu ma rozgrywać się w dalekiej przyszłości, gdy "światło gwiazd zacznie zanikać". Wojna o Cybertron, toczona od tysiącleci między Autobotami a Deceptikonami, już dawno dobiegła końca. Przy życiu pozostał tylko jeden mieszkaniec planety Transformersów, który trafi na położoną na krańcach kosmosu Donnokt. Świat ten stoi u progu rewolucji przemysłowej, coraz mocniej wykorzystując wszystko to, co mechaniczne.

Póki co nie wyjawiono, kim jest wspomniany wcześniej Cybertronian - nie wiemy nawet, czy dotyczy go podział na Autoboty i Deceptikony. Opisano go jedynie jako "zmieniającego swój kształt robota i przedstawiciela wymarłej cywilizacji", za którym "ciągną się grzechy całej jego rasy". Walka o ocalenie Donnoktu będzie jego ostatnim bojem w życiu.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Transformers: Last Bot Standing - materiały promocyjne

Roche w oficjalnym komunikacie prasowym nazywa Last Bot Standing "właściwym pożegnaniem z uniwersum Tranformersów i to eksponowanym w najbardziej wybuchowy i apokaliptyczny sposób z możliwych". Przyznał on, że jedną z inspiracji do stworzenia tej opowieści była dla niego seria komiksowa The Last Ronin, ukazująca wizję końca uniwersum Wojowniczych Żółwi Ninja.

