Aquaman i Zaginione Królestwo - prognozy box office. Święta pomogą odnieść sukces?

fot. Warner Bros.

Reklama

Aquaman i Zaginione Królestwo zadebiutuje tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Portal Deadline przewiduje, że w Wigilię sprzedaż biletów spadnie o około 60% w porównaniu z soboty. Natomiast spodziewa się znacznego wzrostu sprzedaży w poniedziałek. Jest to możliwe, ponieważ zazwyczaj kino to jedna z popularniejszych rozrywek rodzinnych w Boże Narodzenie. Jak to może wpłynąć na wynik box office Aquamana 2?

Aquaman i Zaginione Królestwo - box office

Przewiduje się, że podczas weekendu otwarcia Aquaman i Zaginione Królestwo zbierze minimum 50-60 mln dolarów. Nie oznacza to jednak sukcesu. Przypomnijmy, że budżet filmu wynosi 205 mln.

Wigilia może zaważyć na wyniku w weekend otwarcia. Trzeba jednak pamiętać o tym, jak dużą popularnością cieszył się pierwszy Aquaman. W przeciągu siedmiu dni od premiery zarobił 137 milionów dolarów. Ostatecznie produkcja stała się najbardziej dochodowym filmem w historii DC.

Oprócz tego, w Ameryce Północnej zadebiutują takie filmy jak Kolor purpury, Tylko nie ty czy animacja Wyfrunięci. Nie stanowią one większego zagrożenia dla dominacji Aquamana 2. Na wynik może jednak wpłynąć Wonka z Timothee Chalametem w głównej roli. Przewiduje się, że film zarobi 40 mln dolarów w weekend otwarcia i będzie on jednym z głównych konkurentów.

Aquaman i Zaginione Królestwo

Aquaman 2 zadebiutuje 21 grudnia w polskich kinach.