Aquaman broni ONZ przed Ocean Masterem. Pomaga mu... drugi Aquaman

DC wypuściło do sieci zapowiedź pierwszego zeszytu serii Aquamen, w której zobaczymy wspólne przygody dwóch Aquamanów - Arthura Curry'ego i Jacksona Hyde'a; ten drugi ostatecznie został władcą mórz po wypełnieniu długoletniej roli pomocnika herosa. Akcja tego cyklu ma rozgrywać się po wydarzeniach ukazanych w Aquaman: The Becoming i Black Manta; do uniwersum wydawnictwa na dobre powraca też Orm aka Ocean Master.

Z oficjalnego opisu fabuły wynika, że Curry i Hyde podążą śladem funkcjonującego w Ameryce Środkowej, uśpionego agenta Atlantydy, który zwróci się przeciwko swoim mocodawcom. Wędrówka bohaterów zaprowadzi ich później do siedziby ONZ w Nowym Jorku, która zostanie zaatakowana przez Ocean Mastera, próbującego zemścić się na ambasadorze Atlantydy - Arthur weźmie się za łby ze złoczyńcą, natomiast Jackson z przywołanym przez Orma morskim potworem. Zobaczcie sami:

Aquamen #1 - plansze

Nadchodząca seria ma być kluczowa dla przyszłości obu Aquamenów - wydarzenia z niej prawdopodobnie wpłyną na losy innych mieszkańców Atlantydy.

Zeszyt Aquamen #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, 22 lutego.

