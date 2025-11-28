fot. materiały prasowe

Reklama

Percy Jackson i bogowie olimpijscy powracają z nowymi odcinkami. Drugi sezon hitowego serialu fantasy jest największą i najważniejszą premierą grudnia w polskim Disney+. Pierwsze dwa odcinki pojawią się na ekranach 10 grudnia 2025 roku. Warto też wyróżnić premierę w streamingu kinowego filmu Państwo Rose, w którym Benedict Cumberbatch gra główną rolę. Już 3 grudnia w serwisie.

Disney+ - premiery grudnia 2025

Nowością wartą wyróżnienia może być serial Mroki Tulsy, który w całości pojawi się 26 grudnia. Projekt był emitowany w amerykańskiej telewizji od września do listopada 2025 roku. Ethan Hawke gra główną rolę. O czym serial opowiada?

Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, znów pakuje się w kłopoty. To dziennikarz obywatelski z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy tekst o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga, co tylko upewnia Lee’ego, że trafił na coś poważnego. Podążając tropem wskazówek, które Dale pozostawił, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo zdaje się bardziej interesować szwagrem niż pamięcią o mężu. Tymczasem potężne siły próbują za wszelką cenę uniemożliwić Lee’emu dotarcie do prawdy. Warto też zaznaczyć, że zastosowane efekty świetlne mogą oddziaływać na widzów wrażliwych na intensywne bodźce.