Disney+ w grudniu 2025 - 2. sezon Percy'ego Jacksona największą premierą platformy
Jakie premiery Disney+ w grudniu 2025 roku? Platforma streamingowa opublikowała listę tytułów, które wprowadzi do biblioteki w całym miesiącu. Nie ma ich dużo, ale są tutaj interesujące filmy i seriale, które mogą zainteresować subskrybentów.
Percy Jackson i bogowie olimpijscy powracają z nowymi odcinkami. Drugi sezon hitowego serialu fantasy jest największą i najważniejszą premierą grudnia w polskim Disney+. Pierwsze dwa odcinki pojawią się na ekranach 10 grudnia 2025 roku. Warto też wyróżnić premierę w streamingu kinowego filmu Państwo Rose, w którym Benedict Cumberbatch gra główną rolę. Już 3 grudnia w serwisie.
Disney+ - premiery grudnia 2025
Nowością wartą wyróżnienia może być serial Mroki Tulsy, który w całości pojawi się 26 grudnia. Projekt był emitowany w amerykańskiej telewizji od września do listopada 2025 roku. Ethan Hawke gra główną rolę. O czym serial opowiada?
Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, znów pakuje się w kłopoty. To dziennikarz obywatelski z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy tekst o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga, co tylko upewnia Lee’ego, że trafił na coś poważnego. Podążając tropem wskazówek, które Dale pozostawił, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo zdaje się bardziej interesować szwagrem niż pamięcią o mężu. Tymczasem potężne siły próbują za wszelką cenę uniemożliwić Lee’emu dotarcie do prawdy. Warto też zaznaczyć, że zastosowane efekty świetlne mogą oddziaływać na widzów wrażliwych na intensywne bodźce.
- Domniemanie niewinności – sezon 3 – 26 listopada
- Shrek, Shrek 2 oraz Shrek trzeci – 1 grudnia
- Powrót do przyszłości, Powrót do przyszłości: Część II oraz Powrót do przyszłości: Część III – 1 grudnia
- Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego – adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w filmie animowanym – 5 grudnia
- Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi – sezon 3 – 8 grudnia
- The End of an Era – sześcioodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający kulisy powstawania, wpływ i procesy stojące za fenomenem Taylor Swift | The Eras Tour – 12 grudnia
- Europa z powietrza – sezon 5 – 17 grudnia
- Simpsonowie – sezon 37 – 17 grudnia
- Made in Korea – 24 grudnia
- Kumail Nanjiani: Strumień świadomości – 19 grudnia
- Prawo i porządek: Sekcja specjalna – sezony 14–17 – 31 grudnia
Źródło: Disney+
Premiery tygodnia
25
lis
Project Motor Racing
25
lis
A.I.L.A
26
lis
Ironwood
26
lis
Świąteczny skok
26
lis
Rozdzieleni
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat