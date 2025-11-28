Przeczytaj w weekend
Disney+ w grudniu 2025 - 2. sezon Percy'ego Jacksona największą premierą platformy

Jakie premiery Disney+ w grudniu 2025 roku? Platforma streamingowa opublikowała listę tytułów, które wprowadzi do biblioteki w całym miesiącu. Nie ma ich dużo, ale są tutaj interesujące filmy i seriale, które mogą zainteresować subskrybentów.
Adam Siennica
Adam Siennica
disney+ 
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - sezon 2 fot. materiały prasowe
Percy Jackson i bogowie olimpijscy powracają z nowymi odcinkami. Drugi sezon hitowego serialu fantasy jest największą i najważniejszą premierą grudnia w polskim Disney+. Pierwsze dwa odcinki pojawią się na ekranach 10 grudnia 2025 roku. Warto też wyróżnić premierę w streamingu kinowego filmu Państwo Rose, w którym Benedict Cumberbatch gra główną rolę. Już 3 grudnia w serwisie.

Disney+ - premiery grudnia 2025

Nowością wartą wyróżnienia może być serial Mroki Tulsy, który w całości pojawi się 26 grudnia. Projekt był emitowany w amerykańskiej telewizji od września do listopada 2025 roku. Ethan Hawke gra główną rolę. O czym serial opowiada?

Lee Raybon, samozwańczy „prawdomówca” z Tulsy, znów pakuje się w kłopoty. To dziennikarz obywatelski z obsesją na punkcie prawdy i demaskowania miejskiej korupcji. Jego najnowszy tekst o rodzinie Washbergów kończy się podejrzanym samobójstwem Dale’a Washberga, co tylko upewnia Lee’ego, że trafił na coś poważnego. Podążając tropem wskazówek, które Dale pozostawił, odkrywa, że pogrążona w żałobie wdowa Betty Jo zdaje się bardziej interesować szwagrem niż pamięcią o mężu. Tymczasem potężne siły próbują za wszelką cenę uniemożliwić Lee’emu dotarcie do prawdy. Warto też zaznaczyć, że zastosowane efekty świetlne mogą oddziaływać na widzów wrażliwych na intensywne bodźce.

  • Domniemanie niewinności – sezon 3 – 26 listopada
  • Shrek, Shrek 2 oraz Shrek trzeci – 1 grudnia
  • Powrót do przyszłości, Powrót do przyszłości: Część II oraz Powrót do przyszłości: Część III – 1 grudnia
  • Dziennik Cwaniaczka: Szczyt wszystkiego – adaptacja trzeciej części bestsellerowej serii książek Jeffa Kinneya. Greg Heffley i jego rodzina powracają w filmie animowanym – 5 grudnia
  • Gwiezdne wojny: Przygody młodych Jedi – sezon 3 – 8 grudnia
  • The End of an Era – sześcioodcinkowy serial dokumentalny przedstawiający kulisy powstawania, wpływ i procesy stojące za fenomenem Taylor Swift | The Eras Tour – 12 grudnia
  • Europa z powietrza – sezon 5 – 17 grudnia
  • Simpsonowie – sezon 37 – 17 grudnia
  • Made in Korea – 24 grudnia
  • Kumail Nanjiani: Strumień świadomości – 19 grudnia
  • Prawo i porządek: Sekcja specjalna – sezony 14–17 – 31 grudnia

Źródło: Disney+

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  disney+ 
Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
