Ikoniczna X-Men wreszcie dostała solowy komiks. Czekaliśmy na to od 1982 roku
Dani Moonstar zadebiutowała w 1982 roku i do tej pory nie dostała swojego solowego komiksu, choć sam Marvel nazywa ją kultową X-Menką. W 2026 roku się to zmieni.
Marvel zapowiedział nowy komiks. W marcu 2026 roku zadebiutuje solowa seria Dani Moonstar, składająca się z pięciu numerów. Przypominamy, że wojowniczka między innymi szkoliła nowe pokolenie mutantów, walczyła u boku potężnych Walkirii z Asgardu i należała do drużyny X-Menów. Wielu z Was może jej nie kojarzyć, bo choć postać zadebiutowała w 1982 roku, to do tej pory tylko raz pojawiła się na ekranie – w filmie The New Mutants z 2020 roku, który okazał się klapą. Bohaterka jest jednak niezwykle silna, a pośród wielu jej mocy jest telepatia, tworzenie iluzji, porozumiewanie się ze zwierzętami i tworzenie fizycznych obiektów z energii psionicznej.
„W marcu kultowy X-Men wreszcie wyruszy w solową podróż” – zapowiada Marvel. Pytanie, dlaczego dopiero teraz Dani Moonstar dostała taką szansę? Cóż, na pewno ma to związek z tym, że ma odegrać ważną rolę w nadchodzącym wydarzeniu Shadows of Tommorow. „Była tak monumentalną postacią zarówno w uniwersum Marvela, jak i w życiu ludzi. Nie mogę uwierzyć, że to pierwsza solowa seria tej postaci. I nie mogę się doczekać, aż czytelnicy odkryją, jaką przygodę wymyśleliśmy dla Dani!” – skomentowała za to Ashley Allen, scenarzystka Moonstar, która wcześniej pracowała przy Magik.
Oficjalny opis komiksu Marvela brzmi: „Kiedy starożytna i wysysająca ludziom dusze broń wydostaje się na wolność, to właśnie Dani musi ją wytropić! Ale jej nowy zabójczy gospodarz z pewnością nie ułatwi tego bohaterce. Czy po ostatnich tragediach w życiu Dani, kobieta będzie w stanie zaufać sobie i ocalić swoich najbliższych? A może zwątpi we własne możliwości, przez co poleje się jeszcze więcej krwi?”. Dajcie znać, czy seria Moonstar brzmi dla Was interesująco! Warianty okładek i plansze możecie zobaczyć poniżej:
Źródło: Marvel.com
