Arclight Cinemas i Pacific Theatres nie zostaną ponownie otwarte

Niedawno mówiono, że sieć kin ma się dobrze. Ponoć starała się, aby w weekend Memorial Day (dzień upamiętniający obywateli USA, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej. Jest to zawsze ostatni poniedziałek maja) było ponowne otwarcie kin. Miały być puszczane takie filmy jak: Cruella i Ciche miejsce 2. Ostatecznie plany nie wyszły.

Dochodzą głosy, że Decurion przekazał właścicielom klucze do wszystkich nieruchomości Arclight i Pacific. Nie oznacza to jednak, że sieć zbankrutowała - jest to raczej część intensywnych negocjacji najmu. W tym przypadku właściciel decyduje, które klucze zatrzymać, a które zwrócić. Nie wiadomo jeszcze, czy trafią one na sprzedaż.

Oto oświadczenie Decurion:

Po zamknięciu naszych drzwi ponad rok temu, dziś musimy podzielić się trudną i smutną wiadomością, że Pacific nie otworzy ponownie swoich placówek ArcLight Cinemas i Pacific Theatres. Nie był to rezultat, którego ktokolwiek by chciał, ale pomimo ogromnego wysiłku, który wyczerpał wszystkie potencjalne możliwości, firma nie ma realnej drogi pójścia naprzód. Wszystkim pracownikom Pacific i ArcLight, którzy poświęcili swoje życie zawodowe, aby nasze kina stały się najlepszymi na świecie miejscami do oglądania filmów: Jesteśmy wdzięczni za waszą obsługę i oddanie naszym klientom. Naszym gościom i przedstawicielom branży filmowej, którzy przez lata uczynili z chodzenia do kina tak magiczne doświadczenie: nasze najgłębsze podziękowania. To był zaszczyt i przyjemność służyć Państwu.

Nie przewiduje się, że sieć kin szybko wróci. W weekend pojawiła się wiadomość, że Arclight w Culver City zalega z czynszem. Większość kin Arclight znajduje się w najlepszych centrach handlowych w Santa Monica, Sherman Oaks i Pasadena. Pojawiła się również nowa lokalizacja w Bostonie. Są to luksusowe kina i jeżeli Decurion nie będzie w stanie ich wznowić, to może zrobi to inny właściciel kin. Na ten moment typowany jest Cinepolis. Ogromną wartością Decurion jest multipleks Hollywood Arclight przy Sunset Boulevard i jego 58-letni Cinerama Dome. Jest on uwielbiany przez filmowców. Tę perłę możemy zobaczyć np. w filmie Quentina Tarantino Pewnego razu... w Hollywood.

Cinerama Dome - to jedyna betonowa kopuła geodezyjna na Ziemi. Kino składa się z 316 pojedynczych sześciokątnych i pięciokątnych kształtów w 16 różnych rozmiarach. Każdy z tych kawałków ma około 12 stóp średnicy (ok. 3,66 metrów) i waży około 7500 funtów (ok. 3402kg). Założycielem Pacific Theatres jest William R. Forman, który ogłosił budowę Cinerama Dome w lipcu 1963 r. Podczas gwiazdorskiej ceremonii uczestniczyli między innymi: Spencer Tracy, Buddy Hackett, Mickey Rooney, Dick Shawn, Edie Adams i Dorothy Provine. W kopule znajduje się największy na świecie konturowy ekran filmowy o wysokości 32 stóp (ok. 9,75 metrów) i szerokości 86 stóp (26,2 metrów).