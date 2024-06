Czy Armie Hammer jadł ludzi? Aktor o zarzutach o kanibalizm

fot. materiały prasowe

Reklama

Armie Hammer został oskarżony w 2021 roku o kanibalizm i fizyczne oraz emocjonalne znęcanie się nad kobietami. Nic tam nie przekraczało granic prawa, bo prokuratura nigdy nie zajęła się jego sprawą. Zaczęło się od wycieku jego prywatnych wiadomości z Instagrama skierowanych do różnych kobiet, których prawdziwość została potem potwierdzona przez jego byłą dziewczynę. Teraz w rozmowie z podcastem Painful Lessons znów skomentował te oskarżenia, które zakończyły jego karierę aktorską.

Armie Hammer o kanibalizmie

Prowadzący podcast wypytał aktora o różnych rzeczy związane z aferą na czele z pytaniem o kanibalizm. Sugeruje więc nadal, że to nieprawda.

- Ludzie nazywali mnie kanibalem i wszyscy im uwierzyli. Mówili: "Tak, ten gość jadł ludzi". Co? O czym wy mówicie? Wiecie, co musisz zrobić, by być kanibalem? Musisz jeść ludzi! Jak ja mogę być kanibalem? To dziwaczne!

Pamiętamy, że według doniesień sprzed lat aktor spędził ponad pół roku na leczeniu. Prawdopodobnie psychiatrycznym, ale nie sprecyzowano w jakiej placówce wówczas spędził te miesiące. Teraz w rozmowie jest wdzięczny za to, co się stało. Nie zaprzecza pozostałym oskarżeniom na czele ze znęcaniem się, które nazywa "śmiercią jego ego".

- Jestem teraz w miejscu, w którym jestem za to wszystko wdzięczny, ponieważ przed tym wszystkim byłem na etapie mojego życia, w którym nie czułem się dobrze, nigdy nie byłem usatysfakcjonowany, nigdy nie miałem wystarczająco dużo i nie miałem miejsca, w którym byłem szczęśliwy. Nigdy nie wiedziałem, jak pokochać samego siebie. Jak siebie docenić, a miałem prace, w której otrzymywałem to od wielu osób, ale nigdy nie potrafiłem dać tego w zamian.

Dodaje, że po tym wszystkim rozważał samobójstwo, ale ostatecznie nie mógł tego zrobić swoim dzieciom. Wyjaśnia też, że poddał się długiemu leczeniu.

Przyznaje, że jego kariera obecnie nie istnieje. Zamierza jednak zrobić coś sam, więc planuje napisać scenariusz.