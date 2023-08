Armored Core VI: Fires of Rubicon - gwiazda The Boys w zwiastunie live action

fot. Bandai Namco

Zwiastuny live action z udziałem gwiazd to nic nowego i tym razem to Bandai Namco, wydawca Armored Core 6: Fires of Rubicon, postawił na znanego z serialu The Boys Karla Urbana. Co prawda sam materiał nie zawiera żadnych nowych fragmentów rozgrywki, ani nowych wątków fabuły, jednak udaje mu się skutecznie podsycić apetyt, a jednocześnie przypomnieć graczom, że pchają się w samo serce piekielnego ognia.

W grze przyjdzie im się wcielić w bezimiennego, cybernetycznie zmowdyfikowanego najemnika o numerze 621, będącego niczym więcej niż tylko psem wojny na smyczy korporacji walczących o tajemniczą substancję Koral na zdewastowanej kataklizmami i konfliktami planecie Rubikon 3. Wielkie roboty, jeszcze większe wybuchy i szybka akcja są sercem tej gry. Mimo, że nie jest to kolejny tytuł soulslike, to geny From Software są w nim bardzo silne. O tym jak te dwie serie wpłynęły na siebie wzajemnie, możecie przeczytać w naszej retrospekcji.

Armored Core VI: Fires of Rubicon już 25 sierpnia zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.