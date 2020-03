Arnold Schwarzenegger apeluje do fanów w związku z epidemią koronawirusa [WIDEO]

Siedźcie w domach najwięcej, jak to możliwe. Słuchajcie ekspertów, ignorujcie kretynów. Przejdziemy przez to razem - napisał w swoich social mediach Arnold Schwarzenegger, publikując jednocześnie wideo (swoją drogą - niezwykle urocze) z wiadomością do fanów. Były gubernator Kalifornii i gwiazda kina akcji żartuje, że w jego wieku i tak głównie siedzi się w domu, ale teraz jest to wyjątkowo ważne. Do aktora dołączyły jego zwierzaki, Lulu i Whisky (kucyk i lama). Dobry sposób na zwrócenie uwagi. Zobaczcie wideo:

Obecny gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, podkreślił na swoim twitterze te same zalecenia. Osoby powyżej 65 lat i starsze lub podatne muszą stosować izolację domową. Bary, kluby nocne, winiarnie i browary powinny zostać zamknięte. Restauracje - skupić się na zamówieniach na wynos. Maksymalizujcie dystans społeczny.