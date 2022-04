Arrowverse - Superman i Lois oraz Batwoman połączą siły w walce z ikonicznym złoczyńcą

DC

DC oficjalnie w styczniu ogłosiło powstanie miniserii komiksowej Earth-Prime. Wydarzenie określane jest jako kolejny crossover seriali superbohaterskich stacji The CW, które wchodzą w skład Arrowverse - ich bohaterowie łączą siły, aby zmierzyć się ze wspólnym wrogiem. Event jest częścią kanonu Arrowverse, a twórcy jego produkcji akceptowali pomysły scenarzystów nadchodzących komiksów.

DC ujawniło, że złoczyńca z Kingdom Come i Justice Society of America zmierzy się z największymi bohaterami z uniwersum The CW w historii autorstwa Jeffa Hersha, Thomasa Pounda i Willa Robsona. Będzie to Magog, jeden z najpotężniejszych złoczyńców z komiksów tego wydawnictwa. Pojawi się w świecie herosów i spróbuje stworzyć nowy świat, w którym nie będzie superbohaterów. Chce, aby społeczeństwo wykorzystało swój prawdziwy potencjał. Magog zmierzy się z Supermanem, Lois, Batwoman oraz bohaterami z Legends of Tomorrow. Zaprezentowano okładkę ze złoczyńcą autorstwa autorstwa Jeffa Hersha, Thomasa Pounda i Willa Robsona.

DC Earth-Prime

Magog pojawił się w pierwszym numerze i dopuścił się uwolnienia Clayface'a z więzienia. W każdym kolejnym numerze ma rekrutować kolejnych złoczyńców. Pierwszy numer zatytułowano Batwoman: Earth-Prime. Finał zaplanowano na 21 czerwca 2022 roku.