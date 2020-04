Artemis Fowl online - premiera filmu w Disney+. Zaskakująca decyzja!

Artemis Fowl, superprodukcja Disneya o budżecie 125 mln dolarów, miała wejść do kin w maju 2020 roku. Premierę oczywiście odwołano, ale nieoczekiwanie podjęto decyzję, że film od razu trafi do Disney+! Nie podano jeszcze daty, ale ma to nastąpić niebawem.

Jest to zaskoczenie, ponieważ rozmawiamy o efekciarskim filmie z dużym budżetem, który był tworzony dla kin. Te jednak pozostaną zamknięte do odwołania, więc według ogłoszenia Disney chce zapewnić ludziom coś pozytywnego do oglądania w domach. Podjęto więc identyczną decyzję jaką Universal podjął przy Trollach 2. Są to więc pierwsze dwa nowe hollywoodzkie filmy, które trafią na VOD w tym okresie pandemii. Poprzednie były w kinach i z tego powodu je wprowadzane, więc sytuacja znacznie się różni.

Być może Disney podjął się tego eksperymentu, ponieważ nie jest pewny sukcesu Artemis Fowl. Nie było pozytywnego szumu po zwiastunach i w prognozach raczej zapowiadane klapę w podobnym stylu do słynnych prób Disneya jak John Carter czy Kraina jutra. A przecież niedawno Disney ucierpiał przez porażkę wysokobudżetowego filmu Pułapka czasu, który również był w podobnym okresie.

Informację o premierze Artemis Fowl w Disney+ ogłosił Ricky Strautt, dyrektor marketingu Disneya. Zapowiedział jedynie, że będzie on dostępny w okresie letnim, więc można założyć, że chodzi o maj, czyli dotychczasowy początek sezonu letniego w kinach, który w tym roku z wiadomych przyczyn jest odwołany.