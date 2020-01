Assassin’s Creed Ragnarok z kooperacją? Kolejne plotki o nowej odsłonie serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Najnowsze nieoficjalne informacje dotyczące kolejnej odsłony serii Assassin’s Creed wskazują na to, że Ragnarok wprowadzi spory powiew świeżości. Według plotek produkcja, która ma zadebiutować w tym roku, będzie stawiać na rozgrywkę w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech graczy. Ma ona wyglądać podobnie do tej, z którą zetknęliśmy się przy okazji gry Ghost Recon: Wildlands czy Tom Clancy’s The Division 2.

Głównym bohaterem gry ma być Jora. Wygląd bohatera zdefiniujemy sami wybierając na początku rozgrywki również płeć postaci. Fabuła rozpocznie się w 845 roku od oblężenia Paryża przez Wikingów, ale scenę tę zobaczymy oczami ojca protagonisty, a właściwa zabawa rozpocznie się 20 lat później.

W tytule nie zabraknie elementów gatunku RPG oraz klas postaci, które mają różnić się od siebie parametrami oraz umiejętnościami. Ma to zróżnicować rozgrywkę i sprawić, aby ta była znacznie ciekawsza i różnorodna. Ponadto nie zabraknie także morskich potyczek, lecz nie na taką wielką skalę, jak we wcześniejszych produkcjach. W grze rzekomo ma być system reputacji, która zmienia się po tym, jak zachowuje się gracz. Z kolei jeśli chodzi o mapę świata, ta ma być ogromna z różnymi regionami i królestwami.

Gra podobno ma pozwolić również na stosowanie run do modyfikacji broni, a oręż ma ulegać zniszczeniu. Możliwe, że będzie opcja naprawiania lub zwiększania żywotności broni. Powrócić ma także ukryte ostrze.

W grze nie zabraknie także mistycyzmu i nordyckich przypowieści, legend. Mitologia nordycka w Assassin's Creed: Ragnarok ma odgrywać znaczącą rolę nie tylko dla fabuły gry, ale również dla głównego bohatera.

Oczywiście wszystko powyższe traktować należy z dystansem. Są to informacje niepotwierdzone, a Ubisoft nie zdecydował się zabrać jakiegokolwiek stanowiska w ich sprawie. Jedyne co jest pewne, że nowa odsłona cyklu powstaje i to w zasadzie tyle.