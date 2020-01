Assassin’s Creed Ragnarok w ofercie elektronicznego giganta

Nowa odsłona serii Assassin's Creed znajduje się w produkcji i najprawdopodobniej będzie to tytuł, który ukaże się na przyszłej generacji konsol jak i obecnej generacji sprzętów. Od wielu tygodni plotkuje się, że najnowsza część będzie nosiła podtytuł Ragnarok. To by się zgadzało z tym, co jakiś czas temu pojawiło się w sieci, a co ujawniło Kotaku - nowa odsłona cyklu ma rozgrywać się w erze Wikingów.

Tymczasem niemiecki gigant Amazon w swej ofercie umieścił grę Assassin's Creed: Ragnarok w edycji nazwanej Valhala Edition, a więc zapewne w wydaniu kolekcjonerskim.

fot. Amazon.de

Assassin’s Creed Ragnarok w ofercie elektronicznego i nie tylko giganta zza naszej zachodniej granicy nie dostarcza żadnych szczegółów, nawet przybliżonej daty premiery nie wspominając już o zawartości.

Najmłodszą grą z serii o skrytobójcach jest Assassin’s Creed: Odyssey, która na rynku ukazała się w 2018 roku.