Assassin's Creed: Valhalla - aktualizacja 1.2.1 zapowiedziana. Co wprowadzi?

Assassin's Creed: Valhalla w dalszym ciągu jest intensywnie rozwijane przez Ubisoft. Fani czekają na premierę pierwszego dodatku zatytułowanego Gniew Druidów, którą przesunięto na maj tego roku, ale już 27 kwietnia zadebiutuje aktualizacja 1.2.1, która grę na ten debiut przygotuje. Co więcej, patch wprowadzi nie tylko poprawki błędów i balansu, ale doda też nową zawartość w postaci kolejnych trzech umiejętności.

Zdolności te to Chłodny gniew, Oko północy i Wściekły gniew. Wszystkie sprowadzają się do tego samego - sprawiają, że ataki wrogów nie wytrącają Eivor z równowagi przy odpowiednio: wykonywaniu ataków wręcz, celowaniu z łuku i parowaniu drugą ręką lub wyprowadzaniu ataków specjalnych.

fot. Ubisoft

Oprócz tego, patch wyeliminuje też pewne usterki (pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie gry), a także wprowadzi opcje włączania i wyłączania kamery filmowej podczas dobijania przeciwników. Udostępnione zostaną również stroje Bayeka i Altaira, które będzie można wykorzystać jako wygląd zbroi Eivor dzięki funkcji zmiany wyglądu, czyli transmogryfikacji.

Aktualizacja 1.2.1 do Assassin's Creed: Valhalla trafi na wszystkie platformy, na których dostępna jest gra. Podano również jej rozmiar, który będzie wynosił 16 GB w przypadku Xboksów Series S/X, 12,8 GB na Xbox One, 5,5 GB na PlayStation 5, 5-8 GB (w zależności od regionu) na PS4 i ok. 14 GB na PC.