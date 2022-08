Call of Duty zrobi sobie roczną przerwę? W 2023 możemy nie dostać nowej odsłony serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Activision

Wiele serii, które nie należą do gatunku gier sportowych, w pewnym momencie kończą z corocznym cyklem wydawniczym. Spotkało to m.in. Assassin's Creed, a teraz być może spotka również Call of Duty. Choć nadal wielu graczy nie wyobraża sobie jesieni bez nowego CoDa, taki scenariusz może się ziścić. Doroczny cykl Activision, nad którym pracuje kilka wewnętrznych zespołów produkcyjnych, może nie ukazać się w przyszłym roku. Gdyby tak się stało byłaby to pierwsza taka sytuacja od 20 lat, kiedy to w 2003 roku zadebiutowała gra Call of Duty, otwierająca sztandarową dziś markę Activision.

Scenariusz, w którym w 2023 roku nie ukaże się CoD zrodził się po zapoznaniu się z raportem finansowym Activision.

Jeśli mowa o ekosystemie Call of Duty, zespoły są gotowe do dalszego wspierania gier przez znaczące aktualizacje, kontynuując także prace deweloperskie nad nowymi treściami premium, planowanymi na rok 2023 i dalej - czytamy w raporcie.

Czym są owe treści premium? Najprościej mówiąc płatnymi dodatkami, rozszerzeniami oraz trybami rozgrywki do istniejących tytułów.

Takie podejście wydawcy ma być podyktowane słabymi - jak na tę serię - wynikami Call of Duty: Vanguard. Tegoroczny Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) nie jest jednak zagrożony.