Gotham Knights - tak rozpoczyna się przygoda. Zobaczcie pierwsze 16 minut rozgrywki

fot. WBIE

Jeśli dotychczasowe materiały promujące Gotham Knights nie przekonały Was do tej gry, to być może lepszy efekt będzie miał długi, trwający 16 minut gameplay, który pojawił się na oficjalnym kanale serwisu IGN. Materiał przedstawia sam początek gry i pozwala zapoznać się z rozgrywką jako Batgirl. Przypominamy, że poza nią, gracze będą mogli pokierować również Nightwingiem, Robinem oraz Redhoodem.

W wideo widzimy jak bohaterka przemierza kolejne lokacje, walczy z napotkanymi przeciwnikami, a także mamy możliwość zapoznania się z prostą mechaniką "detektywistyczną". W pewnym momencie Batgirl musi przeszukać otoczenie, by znaleźć sposób na otworzenie drzwi stojących na jej drodze.

Gotham Knights - gameplay

Gotham Knights - premiera gry została zaplanowana na 25 października 2022 roku. Produkcja studia Warner Bros. Montreal zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Gotham Knights