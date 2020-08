Assassin’s Creed Valhalla – Maul Cosplay jako Eivor. Ten strój robi wrażenie

Ubisoft

Był już między innymi Geraltem z Rivii, Big Bossem i V z Cyberpunk 2077, a teraz wcieli się w Eivora, głównego bohatera nadchodzącego Assassin's Creed: Valhalla. Ben, znany także jako Maul Cosplay, pochwalił się w sieci przymiarkami swojego nowego kostiumu. Jak zwykle ogromne wrażenie robi dbałość o najmniejsze detale, co doskonale widać na zbliżeniach – zadbano o realizm i odwzorowanie tego, co było widać na zwiastunach i innych materiałach promocyjnych.

W opisie czytamy, że przygotowanie tego kostiumu zajęło ponad 2,5 miesiąca, a do jego stworzenia nie wykorzystano skóry czy futra – wszystko wykonano z pianki.

Przypominamy, że Assassin’s Creed: Valhalla zadebiutuje już 17 listopada tego roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One, a z czasem doczeka się też aktualizacji do wersji na konsole nowej generacji. Tym razem produkcja Ubisoftu zabierze graczy do czasów wikingów.