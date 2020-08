Dying Light: Hellraid już dostępne. Piekielne DLC na zwiastunie premierowym

Techland

Techland udostępnił kolejne płatne rozszerzenie do gry Dying Light. Nosi ono nazwę Hellraid i zaczynało jako osobna gra pod takim samym tytułem. Projekt ten jednak ostatecznie anulowano, a z czasem przekształcono go w DLC do tego kasowego tytułu. Dodatek przenosi graczy do zupełnie nowej lokacji, w której nie znajdziemy zombie. Zamiast tego są tam zupełnie inne niebezpieczeństwa, z którymi trzeba będzie sobie poradzić przy pomocy dostępnego wyposażenia.

DLC Hellraid jest już dostępne na platformie PC. Konsolowe wydanie gry na Xbox One i PlayStation 4 ma dodatek otrzymać także dziś, bliżej godziny 19.

Przypominamy również, że w produkcji znajduje się także pełnoprawna kontynuacja. Dying Light 2 miało zadebiutować już wiosną tego roku, ale później poinformowano o przesunięciu daty premiery na późniejszy, niesprecyzowany jeszcze termin.