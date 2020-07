Assassin’s Creed: Valhalla – nowy zwiastun przedstawia „Los Eivora”

Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla zapowiedziano pod koniec kwietnia, ale na konkretny pokaz rozgrywki musieliśmy czekać wyjątkowo długo, bo aż do lipcowej prezentacji Ubisoft Forward, gdzie pokazano dłuższy, trwający ponad 30 minut gameplay. Wygląda na to, że teraz kampania marketingowa ruszy z miejsca i będzie dużo bardziej intensywna. Do sieci trafił bowiem kolejny zwiastun, tym razem skupiający się na postaci głównego bohatera – Eivora, w jego męskim wydaniu. Przypominamy, że nowa odsłona serii pozwoli na zmianę płci w dowolnym momencie z poziomu menu i ma być to wytłumaczone fabularnie.

W materiale znalazło się też miejsce dla nowych fragmentów rozgrywki. Całości towarzyszy też klimatyczny głos narratorki.

Assassin’s Creed: Valhalla zadebiutuje 17 listopada 2020 roku. Gra dostępna będzie na PC (Epic Games Store, Uplay), Google Stadia, a także konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja Ubisoftu otrzyma też darmową aktualizację do wersji na urządzenia nowej generacji od Sony i Microsoftu.