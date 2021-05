Assassin’s Creed – seria pozostanie RPG. Na powrót do korzeni nie ma co liczyć

fot. Ubisoft

Ostatnie trzy odsłony serii Assassin’s Creed mocno odeszły od korzeni serii i zmieniły ją w dość typową grę RPG z otwartym światem. Nie tylko kompletnie przebudowano system walki, ale też wprowadzono rozbudowany ekwipunek z mnóstwem przedmiotów do zdobycia i wprowadzono pełnoprawny rozwój postaci. Wygląda na to, że trzeba do tych zmian przywyknąć i raczej nie ma co liczyć na to, że cykl powróci do bardziej klasycznej formuły rozgrywki – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

Podczas spotkania dla inwestorów, Ubisoft przyznał, że seria będzie kontynuowana w formie znanej z Origins, Odyssey i Valhalli, a decyzja ta wynika przede wszystkim z tego, czego oczekują gracze i w jaką stronę zmierza rynek. Trudno spierać się z tą decyzją, bo najlepszym dowodem przemawiającym za słusznością tego podejścia są wyniki sprzedażowe. Wydane pod koniec 2020 roku Assassin's Creed: Valhalla nie tylko zebrało bardzo przyzwoite oceny w branżowych mediach, ale stało się też najlepiej sprzedającą się odsłoną cyklu w historii.