Nadciąga Assetto Corsa Rally. Kiedy debiut we wczesnym dostępie?
Symulator Assetto Corsa dostanie młodszego "brata", który skupi się na samochodowych rajdach. Zapowiedziano Assetto Corsa Rally.
Assetto Corsa Rally zapowiada się jako jeden z najważniejszych i najdokładniejszych symulatorów rajdowych ostatnich lat, wypełniając lukę po kultowych tytułach jak DiRT Rally czy Richard Burns Rally. Czy faktycznie gra będzie wpisywała się w ten wymagający styl? O tym przekonamy się niebawem.
Już 13 listopada na PC w ramachwczesnego dostępu zadebiutuje symulator rajdowy Assetto Corsa Rally. Za produkcję odpowiada nowo powstałe włoskie studio Supernova Game Studios, we współpracy technicznej z Kunos Simulazioni, twórcami oryginalnej serii Assetto Corsa. Produkcja zostanie udostępniona na platformie Steam w cenie około 29,99 euro, a w późniejszym czasie ma trafić także na konsole.
Na start w Assetto Corsa Rally przygotowano 10 licencjonowanych samochodów rajdowych, pochodzących z różnych klas i epok rajdów. Wśród nich znajdują się ikony takich producentów jak Lancia, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo czy Hyundai.
Lista potwierdzonych aut to:
-
Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 (1972);
-
Citroën Xsara WRC (2003);
-
Fiat 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 (1973);
-
Fiat 131 Abarth Gr.4 (1976);
-
Hyundai i20N Rally2 (2021);
-
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione (1992);
-
Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B (1984);
-
Lancia Stratos Gr.4 (1976);
-
Mini Cooper S Gr.2 (1964);
-
Peugeot 208 Rally4 (2020).
Każdy samochód został wiernie odwzorowany dzięki skanom laserowym i danym CAD, a do tego dołożono realistyczne dźwięki nagrane z prawdziwych aut oraz komplikacje wynikające z uszkodzeń wpływające na zachowanie pojazdu na trasie. Do końcowego wydania gry planowane jest dodanie ponad 30 samochodów oraz dodatkowe tryby rozgrywki, w tym m.in. karierę i szkołę jazdy rajdowej.
Gra oferuje ponad 33 kilometry specjalnie zeskanowanych tras rajdowych, osadzonych w dwóch autentycznych regionach: Alzacji we Francji oraz Walii w Wielkiej Brytanii. Na start udostępnione zostaną cztery odcinki specjalne, podzielone na 18 wariantów:
-
Rally Alsace – Munster;
-
Rally Alsace – Saverne;
-
Rally Wales – Hafren South.
-
Rally Wales – Hafren North.
Trasy obejmują zróżnicowane podłoża — od asfaltu w malowniczych winnicach Alzacji, po wymagające, kamieniste i leśne drogi w Walii. Gra odtwarza dynamiczną pogodę, cykl dobowy oraz zmienne warunki przyczepności, co wymusza ciągłe dostosowywanie stylu jazdy.
Źródło: informacja prasowa
