Nadciąga Assetto Corsa Rally. Kiedy debiut we wczesnym dostępie?

Symulator Assetto Corsa​ dostanie młodszego "brata", który skupi się na samochodowych rajdach. Zapowiedziano Assetto Corsa​ Rally.
Michał Czubak
Assetto Corsa zwiastun
Assetto Corsa Rally 505 Games
Assetto Corsa Rally zapowiada się jako jeden z najważniejszych i najdokładniejszych symulatorów rajdowych ostatnich lat, wypełniając lukę po kultowych tytułach jak DiRT Rally czy Richard Burns Rally. Czy faktycznie gra będzie wpisywała się w ten wymagający styl? O tym przekonamy się niebawem.

Już 13 listopada na PC w ramachwczesnego dostępu zadebiutuje symulator rajdowy Assetto Corsa Rally. Za produkcję odpowiada nowo powstałe włoskie studio Supernova Game Studios, we współpracy technicznej z Kunos Simulazioni, twórcami oryginalnej serii Assetto Corsa. Produkcja zostanie udostępniona na platformie Steam w cenie około 29,99 euro, a w późniejszym czasie ma trafić także na konsole. 

Na start w Assetto Corsa Rally przygotowano 10 licencjonowanych samochodów rajdowych, pochodzących z różnych klas i epok rajdów. Wśród nich znajdują się ikony takich producentów jak Lancia, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo czy Hyundai.

Lista potwierdzonych aut to:

  • Alfa Romeo GTA 1300 Junior Gr.2 (1972);

  • Citroën Xsara WRC (2003);

  • Fiat 124 Sport Abarth Rally 16V Gr.4 (1973);

  • Fiat 131 Abarth Gr.4 (1976);

  • Hyundai i20N Rally2 (2021);

  • Lancia Delta HF Integrale Evoluzione (1992);

  • Lancia Rally 037 EVO 2 Gr.B (1984);

  • Lancia Stratos Gr.4 (1976);

  • Mini Cooper S Gr.2 (1964);

  • Peugeot 208 Rally4 (2020).

Każdy samochód został wiernie odwzorowany dzięki skanom laserowym i danym CAD, a do tego dołożono realistyczne dźwięki nagrane z prawdziwych aut oraz komplikacje wynikające z uszkodzeń wpływające na zachowanie pojazdu na trasie. Do końcowego wydania gry planowane jest dodanie ponad 30 samochodów oraz dodatkowe tryby rozgrywki, w tym m.in. karierę i szkołę jazdy rajdowej.

Gra oferuje ponad 33 kilometry specjalnie zeskanowanych tras rajdowych, osadzonych w dwóch autentycznych regionach: Alzacji we Francji oraz Walii w Wielkiej Brytanii. Na start udostępnione zostaną cztery odcinki specjalne, podzielone na 18 wariantów:

  • Rally Alsace – Munster;

  • Rally Alsace – Saverne;

  • Rally Wales – Hafren South.

  • Rally Wales – Hafren North.

Trasy obejmują zróżnicowane podłoża — od asfaltu w malowniczych winnicach Alzacji, po wymagające, kamieniste i leśne drogi w Walii. Gra odtwarza dynamiczną pogodę, cykl dobowy oraz zmienne warunki przyczepności, co wymusza ciągłe dostosowywanie stylu jazdy.

Źródło: informacja prasowa

Assetto Corsa zwiastun
