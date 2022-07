Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - plakat filmu daje pierwsze spojrzenie na nowych aktorów w roli tytułowych Galów

Źródło: TVP VOD

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom to najnowsza produkcja inspirowana kultowymi komiksami o dwóch tytułowych Galach. Do sieci trafił pierwszy, oficjalny plakat produkcji, który daje pierwsze spojrzenie na nowych aktorów w rolach głównych bohaterów. Guillaume Canet wciela się w Asterixa a Gilles Lellouche gra Obelixa. Grafika jest dostępna poniżej.

Fabuła filmu skupia się na córce Cesarza Chin, która postanawia uciec z dworu swojego ojca. Kobieta udaje się aż do Galii, gdzie szuka schronienia w osadzie dzielnych wojowników.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - plakat

W obsadzie poza Canetem i Lellouchem znaleźli się Vincent Cassel jako Cezar, Marion Cotillard jako Kleopatra, Jonathan Cohen jako Finalthesis, Ramzy Bedia, Julie Chen, Linh-Dan Pham i Pierre Richard. W produkcji zagra również legenda piłki nożnej, Zlatan Ibrahimovic, który wcieli się w postać Oneofusa. Canet oprócz występu jako Asterix stanął również za kamerą projektu. Za scenariusz odpowiadają Philippe Mechelen i Julien Hervé.

Asterix & Obelix: The Middle Kingdom - premiera filmu we Francji 1 lutego 2023 roku.