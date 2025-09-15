Astro Bot z kolejnym kontrolerem. Czym różni się od poprzedniego?
Fani uroczego robota Astro Bot będą mieli kolejną szansę na zdobycie wyjątkowego kontrolera DualSense. Tym razem w nieco innym wydaniu.
Przedsprzedaż kontrolera DualSense Joyful Limited Edition już wystartowała. W polskich sklepach urządzenie wyceniono na 399,99 zł. Premiera zaplanowana jest na 30 października. Poprzednia edycja, wydana w ubiegłym roku, rozeszła się błyskawicznie, a dziś na rynku wtórnym jej ceny sięgają nawet 700 zł.
Jak sama nazwa „Joyful” (ang. radosny) wskazuje, nowa wersja kontrolera wprowadza jedną, ale wyraźną zmianę w designie. Na panelu dotykowym oczy bohatera gry Astro Bot będą teraz „uśmiechnięte”, co doskonale współgra z wizerunkiem postaci znanej z produkcji na PS5. To niewielkie, lecz charakterystyczne ulepszenie odróżnia nową edycję od poprzedniej, w której oczy robota miały kształt zwykłych okręgów. Poza tym kontroler zachowuje charakterystyczny biało-niebieski schemat kolorystyczny, który zdobył uznanie graczy.
Źródło: PlayStation Blog
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
18
wrz
Ten sam dzień z tobą
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1946, kończy 79 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1957, kończy 68 lat