Astro Bot z kolejnym kontrolerem. Czym różni się od poprzedniego?

Przedsprzedaż kontrolera DualSense Joyful Limited Edition już wystartowała. W polskich sklepach urządzenie wyceniono na 399,99 zł. Premiera zaplanowana jest na 30 października. Poprzednia edycja, wydana w ubiegłym roku, rozeszła się błyskawicznie, a dziś na rynku wtórnym jej ceny sięgają nawet 700 zł.

Jak sama nazwa „Joyful” (ang. radosny) wskazuje, nowa wersja kontrolera wprowadza jedną, ale wyraźną zmianę w designie. Na panelu dotykowym oczy bohatera gry Astro Bot będą teraz „uśmiechnięte”, co doskonale współgra z wizerunkiem postaci znanej z produkcji na PS5. To niewielkie, lecz charakterystyczne ulepszenie odróżnia nową edycję od poprzedniej, w której oczy robota miały kształt zwykłych okręgów. Poza tym kontroler zachowuje charakterystyczny biało-niebieski schemat kolorystyczny, który zdobył uznanie graczy.