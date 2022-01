ASUS Vivobook 13 Slate OLED – hybrydowy laptop do pracy biurowej i rozrywki

Źródło: ASUS

Na rynku debiutuje nowy sprzęt dla miłośników pecetowych hybryd. ASUS Vivobook 13 Slate OLED to kompaktowy komputer z Windowsem 11 na pokładzie, który wyposażono w podstawkę z zawiasem odchylanym pod kątem 170° oraz pełnowymiarową odczepianą klawiaturę. Dzięki temu ma sprawdzić się zarówno jako tablet do chłonięcia multimediów, jak i podręczne narzędzie do prostej pracy biurowej.

Tym, co wyróżnia Vivobook 13 Slate OLED na tle hybrydowej konkurencji, jest zastosowanie panelu OLED Dolby Vision. Matrycę o klasycznych proporcjach 16:9 i przystosowano do wyświetlania 1,07 miliarda kolorów, a niezależne podświetlenie każdego z pikseli pozwoli precyzyjnie sterować nasyceniem barw. Sprzęt uzyskał także certyfikat PANTONE Validated potwierdzający pełne pokrycie kinowej palety barw DCI-P3 oraz DisplayHDR True Black 500, który gwarantuje, że matryca jest zdolna do reprodukcji głębokie czerni i zachowania wysokiego kontrastu obrazu.

Na pokładzie Vivobook 13 Slate OLED znalazło się także miejsce dla systemu dźwiękowego Dolby Atmos. Jego robą będzie takie przetworzenie ścieżki dźwiękowej, aby dzięki wsparciu ze strony czterech głośników wypełnić pomieszczenie donośnym, przestrzennym brzmieniem.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor Intel Pentium N6000 i to on stanowi wąskie gardło tej konfiguracji. Vivobook 13 Slate OLED nie sprawdzi się do odpalania wymagających gier w natywnej odsłonie czy pracy z aplikacjami mocno obciążającymi procesor. Może za to okazać się ciekawym narzędziem dla miłośników szeroko rozumianych multimediów w tym m.in. cloud gamingu. Dzięki obecności modułu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 pozwoli w pełni wykorzystać potencjał gamingowych serwisów streamingowych, gwarantując niskie opóźnienia w obsłudze platform pokroju GeForce NOW czy Xbox xCloud.

Vivobook 13 Slate OLED wyposażono w aparat główny 12 MP, aparat do selfie 5 MP, dwa złącza USB-C, czytnik kart microSD, wyjście słuchawkowe oraz czytnik linii papilarnych. ASUS sprzedaje go na polskim rynku w cenie 3499 zł z klawiaturą, magnetyczną podstawką oraz rysikiem ASUS Pen 2.0 w zestawie.

