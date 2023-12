ASUS Zenbook 14 OLED – zachwycający designem ultrabook premium

fot. ASUS

Reklama

Kluczowym elementem Zenbooka 14 OLED jest jego serce – procesor Intel Core Ultra 9, wspomagany sztuczną inteligencją. Współpracuje on z flagowym układem Intel Evo Edition, co przekłada się na wysoką wydajność i szybkość działania. Użytkownicy mogą cieszyć się płynnością oraz długością działania dzięki ekranowi ASUS Lumina OLED o rozdzielczości 3K oraz zwiększonej pojemności baterii (75 Wh), która według producenta pozwala nawet na 15 godzin pozostać niezależnym od źródła zasilania. Zenbook 14 OLED zasilany jest poprzez wejście USB-C, co oznacza, że z łatwością doładujemy go nie tylko z wystarczająco mocnej ładowarki smartfonowej, ale także za pomocą powerbanku.

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405)

Zenbook 14 OLED jest przykładem tego, jak można połączyć elegancję z mocą. Jego smukła, metalowa obudowa kryje w sobie potężne procesory Intel Core Ultra 9 oraz grafikę Intel Arc, co umożliwia zarówno wydajną pracę, jak i rozrywkę. Do tego dochodzi nawet 32 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci na pliki. Dodatkowo funkcjonalność laptopa zwiększa szeroka gama portów, w tym Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz HDMI 2.1 i jack 3,5 mm, które ułatwiają podłączanie różnorodnych urządzeń.

fot. ASUS

ASUS zatroszczył się o każdy detal, by zapewnić użytkownikom komfort na najwyższym poziomie. Funkcje takie jak logowanie za pomocą wizerunku twarzy, głośniki super-linear, cicha klawiatura ASUS ErgoSense, oraz ekran dotykowy z częstotliwością odświeżania 120 Hz podnoszą standardy obsługi i użyteczności. Podobnie jak kamerka do wideorozmów z fizyczną zasłoną obiektywu.

fot. ASUS

Zenbook 14 OLED jest nie tylko zaawansowany technologicznie, ale także przyjazny dla środowiska. Konstrukcja laptopa wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu, a opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu. Laptop spełnia również amerykańskie wojskowe standardy wytrzymałości, co przekłada się na długotrwałą żywotność urządzenia.

fot. ASUS

ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405) jest już dostępny w Polsce, z cenami rozpoczynającymi się od 5999 zł. To propozycja dla tych, którzy poszukują połączenia ultramobilności, najwyższej klasy wydajności i troski o ochronę środowiska.