Atomic Heart ma datę premiery. Zagramy już za kilka miesięcy

fot. Mundfish

Atomic Heart to gra, która już po pierwszych materiałach z rozgrywki została nazwana "rosyjskim BioShockiem". Produkcja studia Mundfish zabierze graczy do alternatywnej rzeczywistości, a konkretnie do Związku Radzickiego w latach 50. ubiegłego wieku. Czy przygoda ta będzie warta uwagi? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy. Najnowszy zwiastun potwierdza niedawne plotki i ujawnia, że ta strzelanka trafi na sklepowe półki 21 lutego 2023 roku, a zamówienia przedpremierowe już ruszyły.

W wideo nie zabrakło również kolejnego spojrzenia na efektowne i pełne akcji fragmenty rozgrywki. Zobaczcie sami, jak prezentuje się ten nadchodzący tytuł.

Atomic Heart zmierza na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.