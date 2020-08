Australia wprowadza nakaz informowania o mikropłatnościach na pudełkach gier

fot. Blizzard

Australijski rząd podjął decyzję o zwiększeniu kontroli nad dystrybucją gier, które narażają klientów na dodatkowe wydatki w ramach mikropłatności. Organizacja klasyfikacyjna Australian Classification Board postanowiła informować klientów o tym, czy kupowane tytuły mają zaimplementowaną mechanikę dodatkowych płatności wewnątrz gry.

Choć przedstawiciele Komisji Klasyfikacyjnej nie ogłosili tej decyzji oficjalnie, na internetowej stronie organizacji przy niektórych grach obok ogólnej oceny klasyfikacyjnej możemy już znaleźć frazę „zawiera mikrotransakcje”. Użytkownik Reddita publikujący pod nickiem BeforeJam poinformował, że taka adnotacja pojawiła się m.in. na witrynach opisujących Marvel's Avengers, FIFA 21, PGA Tour 2K21 czy Madden NFL 21.

To już kolejna odsłona walki australijskich władz z płatnościami wewnątrz gier. Rząd Nowej Południowej Walii w ramach działalności funduszu Responsible Gambling Fund zlecił w 2020 roku naukowcom z Experimental Gambling Research Laboratory przy CQUniversity Australia przyjrzenie się wpływowi loot boxów na odbiorców gier. Po dogłębnej analizie eksperci doszli do wniosku, że mechanika tego typu może przyczyniać się do pogłębiania problemów hazardowych części użytkowników. Z tego powodu tytułów tych powinni unikać najmłodsi gracze, najbardziej narażeni na uzależnienie się od kupowania skrzynek z niespodzianką.