Autor powieści Forrest Gump nie żyje. Winston Groom miał 77 lat

materiały prasowe

Amerykański pisarz Winston Groom, najbardziej znany z napisania powieści zatytułowanej Forrest Gump, zmarł w środę 16 września w Fairhope w Alabamie. Informację o śmierci potwierdziła burmistrz Karin Wilson z Fairhope, która napisała w Internecie: "Z wielkim smutkiem dzielę się informacją o śmierci naszego dobrego przyjaciela, Winstona Grooma. Miasto Fairhope straciło dziś pisarza kultowych pozycji. Autor odszedł w wieku 77 lat.

Wydana w 1986 roku powieść Grooma stała się bestsellerem i światowym hitem dopiero po filmie z Tomem Hanksem. Chociaż film ma kilka podobieństw do książki, istnieją między nimi istotne różnice. Nie zmienia to jednak faktu, że film zdobył sześć Oscarów, w tym dla najlepszego aktora, reżysera, najlepszego filmu i najlepszego scenariusza adaptowanego. Groom był również współautorem książki Conversations with the Enemy, za którą w 1984 roku został nominowany do Nagrody Pulitzera.