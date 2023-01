Avatar 2 idzie jak burza. Przebił w wynikach box office wszystkie hity 2022 roku!

Źródło: 20th Century Studios

Avatar 2 oficjalnie przekroczył 1,5 mld dolarów osiągając do tej pory dokładnie kwotę 1 mld 516,5 mln dolarów. Oznacza to przebicie wyniku Top Gun: Maverick, który ma na koncie 1 mld 488,7 mln dolarów. Tym samym Avatar: Istota wody stał się najbardziej dochodowym filmem 2022 roku.

Avatar 2 w box office

Eksperci informują też, że dzięki obecnemu globalnemu wynikowi widowiska w reżyserii Jamesa Camerona wkroczyło ono na 10. pozycję w top 10 najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Z wynikami z czwartku przejmę już 9. lokatę, zrzucając z tego miejsca film Avengers.

Licząc same wyniki poza Ameryką Północną film Camerona ląduje na 9. pozycji najbardziej dochodowych tytułów w historii. Do tego jest to 5. miejsce największych komercyjnych hitów w samej Europie. Co ciekawe Avatar: Istota wody najwięcej zarobił w Chinach zgodnie z oczekiwaniami. Pomimo problemu z covidem i zamknięciem kin w tym kraju, udało się zebrać 168,6 mln dolarów.

James Cameron tym samym staje się pierwszym reżyserem w historii, którego trzy tytuły przebiły 1,5 mld dolarów.

Avatar 2 w Polsce

Zgodnie z dostępnymi informacjami film przyciągnął do kin 1 803 506 osób, które kupiły bilety. Jest to niesamowity wynik, którego mało oczekiwał, a tempo - tak jak wszędzie - jest nadal szybkie, więc ta frekwencja jeszcze znacząco wzrośnie.

