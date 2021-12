Avatar 2 - gdzie rozgrywa się akcja? Nie tylko na Pandorze - Cameron komentuje

fot. 20th Century Studios

Variety opublikowało rozmowę Jamesa Camerona z Denisem Villeneuvem o kinie i twórczości. Ten pierwszy między innymi zachwycał się epickości Diuny. W pewnym momencie rozmowa zeszła na Camerona i kontynuacje Avatara. Tłumaczy, że poświęcenie się tylko dla jednej serii było wyzwaniem, ale podkreśla, że albo zrobi to dobrze, albo w ogóle. Dodaje, że wszystko, co chciałby powiedzieć pod kątem artystycznym o ważnych dla niego sprawach, może zrobić w tym uniwersum.

Avatar 2 - gdzie rozgrywa się akcja?

Reżyser tłumaczy, że historia rozgrywa się w dwóch światach. Jednym jest oczywiście Pandora, o czym wiemy od zawsze, ale Cameron wyjawił, że część akcji sequela przeniesie widzów na Ziemię i jej różne rejony.

Filmowiec potwierdził, że montaż roboczy Avatara 2 jest gotowy. Na nim pracują firmy od efektów komputerowych.

- Czuję się pewnie z tym filmem. Trójka jeszcze się kształtuje. Na obecną chwilę jest za długa, a jeszcze nie skupiłem się, by zdyscyplinowanie ją skrócić. Mam jednak kreacje. To ważne. nagrałem wszystko. Zrobiłem większość zdjęć aktorskich. Zostało odrobinę z dorosłymi bohaterami. Bardziej nas niepokoiło to, że dzieci mogą szybko dorosnąć.

Dodaje, że Avatara 2 i Avatara 3 traktował jako jedną historię, jak sześciogodzinny miniserial. Dlatego też jednocześnie kręcili zdjęcia do obu tych filmów.

Avatara 4 - Musiałem kręcić dzieci. Mogą dorosnąć do wieku sześciu lat w połowie historii na 25 stronie scenariusza. Musiałem więc od razu nakręcić wszystko do tego momentu. A resztę możemy zrobić później.

Avatar 2 - premiera w grudniu 2022 roku. Natomiast Avatar 3 pojawi się dwa lata później.

