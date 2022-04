Avatar 2 ma polski tytuł. Cyfra usunięta, są słowa związane z fabułą

fot. 20th Century Fox

Disney oficjalnie potwierdza plotki, że Avatar 2 ma pełny tytuł. Wielokrotnie widzieliśmy, że oryginalny powinien brzmieć Avatar: The Way of the Water. Polski oddział Disneya ogłosił, że polski tytuł brzmi: Avatar: Istota wody, więc tym samym potwierdza przecieki na temat oficjalnego tytułu kontynuacji najbardziej dochodowego filmu w historii.

Przypomnijmy, że kwestia odkrywania wodnych rejonów Pandory to coś, co James Cameron zapowiadał od samego początku prac nad kontynuacją.

Avatar 2 - kiedy zwiastun?

Wszystko wskazuje na to, że start promocji nastąpi 27 kwietnia w godzinach wieczornych czasu amerykańskiego. Wówczas Disney ma panel podczas Cinemacon, na którym będą promować swoje filmy, w tym właśnie produkcje 20th Century Studios, na czele z Avatarem 2. Według The Hollywood Reporter wówczas powinien zadebiutować pierwszy zwiastun, który będzie dołączony do filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu w kinach.

Avatar 2 - o czym film?

Sielanka rodziny Sullych zostaje zakłócona, gdy RDA powraca do Pandory, a Jake jest zmuszony przenieść się z rodziną do miejsca, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań na rafie. Mieszka tam klan, nazywany Metkayina. Bohaterowie nie są już w znanym sobie środowisku. Czują się jak ryba wyjęta z wody i muszą zmierzyć się z obcą kulturą, a także czynnikami naturalnymi, do których nie są przyzwyczajeni.

Za kamerą stoi James Cameron. Przypomnijmy, że prace trwały na raz nad czterema kontynuacji Avatara. Każda kolejna część będzie pojawiać się co 2 lata w grudniu.

Avatar: Istota wody - premiera w kinach 16 grudnia 2022 roku.