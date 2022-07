Avatar 2 - złoczyńca z jedynki powraca. Tak będzie wyglądać Quaritch! Jak przeżył?

fot. materiały prasowe

Gdy ogłoszono, że Stephen Lang powróci jako Miles Quaritch w kontynuacjach Avatara, począwsze od filmu Avatar:2, padało jedno pytanie: Jak przeżył? W końcu na końcu filmu widzieliśmy, jak przebito go dwiema strzałami Na'vi. W maju 2022 roku prezentowaliśmy Wam zdjęcia z wycieku zwiastuna, a potem sam trailer pokazał nam "nowego" Quaritcha. Dzięki nowemu artykułowi z Empire wiemy, jak Quaritch przeżył.

Avatar 2 - złoczyńca

W filmie Avatar: istota wody Stephen Lang powraca. Według magazynu Empire, które publikuje oficjalne informacje, których dowiedzieli się od twórców, świadomość Quaritcha została przeniesiona przed jego śmiercią do ciała avatara.

- Jest większy, bardziej niebieski i wkurzony, ale w grę może wejść też aspekt pokory. Kiedy dostajesz dwie strały Na'vi w klatkę piersiowej, to musi mieć na ciebie wpływ - opowiada Lang.

Lang dodaje też, że ta zmiana fizyczna, zmieniła w nim coś więcej. Ma teraz być bardziej zdziczały i zarazem przebiegły. Sam Lang tłumaczy, że w wielu aspektach zachowuje się jak Na'vi, a to najpewniej da mu przewagę.

Avatar 2 - zdjęcia

Pierwsza fotka to oficjalne zdjęcie "nowego" Quaritcha.

Avatar: Istota wody

W fabule Avatara 2 główni źli, czyli RDA będą mieć armię zwaną w oryginale recombinants. Są to avatary z wszczepionymi wspomnieniami ludzkich żołnierzy. Jaki cel mają RDA? Tak zapowiada to producent Jon Landau.

- Tym razem zbudowali sobie całe, nowe miasto zwane Bridgehead. Wyciągają zasoby z oceanów Pandory. W swojej bazie mają placówkę ze specjalnymi drukarkami 3D mogącymi stworzyć broń, więc tym razem są lepiej przygotowani do wszystkiego. To jest skala RDA, a wojna o Pandorę to dopiero początek.

Avatar: Istota wody - premiera 22 grudnia 2022 roku tylko w kinach.

