Avatar 3 i Avatar 4 już nakręcone? James Cameron nie chce powtórzyć błędu Stranger Things

Avatar: Istota wody niedawno zadebiutował na dużym ekranie. James Cameron nie spoczywa jednak na laurach i planuje już kolejne części - nie tylko na papierze. W rozmowie z Entertainment Weekly filmowiec zdradził, że nakręcił już część scen do zapowiedzianych Avatar 3 (premiera w 2024 roku) i Avatar 4 (premiera w 2026 roku).

Zrobił to, ponieważ chciał uniknąć tego, co stało się w hicie Netflixa Stranger Things - starzenia się młodszych członków obsady. Zobaczcie jego komentarz poniżej, a także wypowiedź producenta na temat kolejnych odsłon franczyzy.

W sequelu kultowego Avatara pojawią się potomkowie naszych protagonistów: Tuk (Trinity Jo-Li Blis) i Spider (Jack Champion).

Trinity Jo-Li Bliss miała 7 lat, gdy została obsadzona w roli, a w 2022 roku ma 13 lat. Jack Champion miał za to 12 lat, gdy wybrano go na castingu, zaś w trakcie premiery jest już osiemnastolatkiem. Stąd pośpiech Jamesa Camerona, by nakręcić część scen do kilku filmów za jednym zamachem.

W przeciwnym razem spotka cię - i mówię to, kochając Stranger Things - efekt Stranger Things, gdy bohaterowie wciąż powinni być w liceum, ale wyglądają, jakby mieli 27 lat. Wiesz, uwielbiam ten serial. To w porządku, zawiesimy dla niego niewiarę, lubimy te postacie. Ale mimo wszystko, chciałbym tego uniknąć.

Avatar 2 i kolejne części - kalendarium powstania

7 stycznia 2010 – Kilka dni po tym, gdy „Avatar” osiągnął wpływy 1 mld USD w globalnym box office, Cameron po seansie produkcji w jednym z kin w Los Angeles zapowiada powstanie sequela: „Tak, będzie kolejny film!”.

Avatar - każda część to nowy klan Pandory

Producent Jon Landau w tym samym artykule zdradził, że nadchodzące filmy będą pokazywały nowe klany zamieszkujące Pandorę.

Każdy film przedstawi widzom nowy klan, nową kulturę Pandory. Jeśli wprowadzamy postać, pozostaje ona części ewolucji. Dodajemy kolejne elementy. Więc możecie oczekiwać, że ród Metkayina z Avatar: Istota wody pojawi się w kolejnych częściach. Są jednak inne klany, które poznacie w trzecim, czwartym i następnych filmach.

