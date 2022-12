Avatar: Istota wody - Polacy oszaleli na punkcie filmu. Znakomita frekwencja w kinach

fot. materiały prasowe

Wiedzieliśmy, że zainteresowanie filmem Avatar: Istota wody jest ogromne na całym świecie, ale na wielu rynkach przewyższa ono oczekiwania. W Polsce trudno było zdobyć bilety z dobrymi miejscami na weekend otwarcia i patrząc na wynik frekwencji nie jest to zaskoczenie.

Avatar 2 - box office Polska

Według sfp.org.pl w premierowy weekend na film wybrało się 506 970 osób. Jest to kapitalne otwarcie. Dla porównania Avatar w 2009 roku przyciągnął 315 143 widzów podczas weekendu otwarcia, a ostatecznie obejrzało go w kinach 3,7 mln Polaków, co jest jednym z najlepszych wyników frekwencyjnych w historii polskich kin po 1989 roku.

W najbliższych tygodniach Avatar: Istota wody nie ma żadnej konkurencji, co powinno wpływać na niskie spadki frekwencji. Analitycy box office powtarzają jak mantrę: w przypadku tego filmu weekend otwarcia nie ma znaczenia, bo w karierze Jamesa Cameron nigdy nie miało znaczenia i nie wpływało na finalnie osiągane rekordowe wyniki. Liczą się tak zwane "długie nogi", czy osiąganie znakomitych wyników finansowych przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Wspomnijmy, że Titanic w 1997 roku zanotował otwarcie w Ameryce Północnej na poziomie 28 mln dolarów i został ochrzczony przez media klapą, a Avatar w 2009 roku zebrał 77 mln dolarów i pojawiały się podobne nagłówki. Jak mawiają ludzie z branży: nikt nie powinien stawiać przeciwko Cameronowi.

Oba jego hity debiutujące w podobnym okresie pokazały, że kolejne weekendy notuje rekordowe i znakomite. W skali globalnej na ten moment Avatar 2 ma na koncie 497,1 mln dolarów.