Ekipa Avatara powraca na plan! Aktor podzielił się zdjęciami

fot. Twentieth Century Fox

Reklama

Wygląda na to, że jesteśmy krok bliżej od powrotu do świata Pandory. W najnowszym poście na Instagramie, Joel David Moore podzielił się zdjęciami z produkcji Avatara w Nowej Zelandii. Ten aktor odegrał rolę Norma Spellmana w obu częściach, zatem można zakładać, że zobaczymy go ponownie w kolejnych filmach. Prawdopodobnie wznowiono właśnie zdjęcia do Avatara 4, które zostały wcześniej wstrzymane przez strajki scenarzystów i aktorów z 2023 roku.

- Powroty do Wellington w Nowej Zelandii zawsze są tak nostalgiczne. Wracam tutaj przez 17 lat, aby tworzyć tę franczyzę, zobaczyć znajome twarze, przyjaciół i włożyć w to ciężką pracę. Czuję się jak w domu. Rodzina się poszerzyła, ale tempo pracy i misja są niezmienne. Jestem wdzięczny za moją rodzinkę z Avatara i nie mogę się doczekać, aż zobaczycie, co dalej!

Na ostatnim zdjęciu Moore wrzucił starą fotografię sprzed 17 lat, kiedy rozpoczynał pracę nad Avatarem.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Joel David Moore (@joeldavidmoore) ROZWIŃ ▼

Avatar 3 wejdzie na ekrany kin 19 grudnia 2025 roku. Film ma kontynuować wydarzenia z drugiej części, a także wprowadzić nowy klan Na'vi. Tymczasem szczegóły fabularne czwartego filmu są wciąż nieznane.

Zobacz także:

15 powodów, dla których Avatar jest wyjątkowym filmem