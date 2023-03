Avatar 3 - Na’vi z nowym kolorem skóry? Producent wyjawia szczegóły

fot. 20th Century Studios

Po wielkim sukcesie filmu Avatar: Istota wody fani niecierpliwe czekają na kolejną część. Fabuła jest trzymana w tajemnicy, ale niektórzy członkowie obsady i ekipy filmowej co jakiś czas zdradzają jej szczegóły. Nawet reżyser tego przedsięwzięcia, James Cameron, wyjawił, że w nadchodzącej produkcji pojawi się czarny charakter pochodzący z Pandory. Wspominał też, że zobaczymy dwie kompletnie nowe kultury. Jedną z nowych ras będą Ludzie Popiołu, którzy reprezentują ognisty, wulkaniczny biom. Dodał, że ogień będzie mieć symboliczny cel w tym filmie.

Możliwe, że właśnie do tych informacji, które wyjawił Cameron, odniósł się producent Avatara 3 - Jon Landau. W rozmowie z Inverse powiedział, że w filmie zobaczymy nowe kolory skóry mieszkańców Pandory.

Tak jak w przypadku Metkayina i Omatikaya, pojawią się różne kolory skóry, ponieważ jest to część naszego świata. Spoglądamy na to, co robimy, jak na metaforę naszego świata.

W drugiej części Avatara wprowadzono nowy klan Na'vi - Metkayina. Różnili się od Omatikaya, którym przewodził Jake Sully, nieco innym kolorem skóry, która miał zielonkawy odcień. Ponadto byli przystosowani do wodnego życia, dzięki błonie pławnej na przedramionach oraz ogonowi w kształcie płetwy.

Avatar: Istota wody - zdjęcia

Avatar: Istota wody