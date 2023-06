Avatar: Istota Wody – rekordowe wyniki oglądalności w Disney+

Fot. Materiały prasowe

Avatar: Istota wody to druga część filmowego hitu science-fiction, którego akcja rozgrywa się dziesięć lat później po wydarzeniach z pierwowzoru. Nic dziwnego, że powrót ludu Na'vi, który zrewolucjonizował kino pod względem technologicznym, zgromadził miliony ludzi na seans. Po znakomitym występie kinowym, druga część Avatara trafiła do serwisu streamingowego Disney+ 7 czerwca 2023 roku.

Avatar: Istota Wody – wyniki oglądalności w Disney+

Według Samba TV, Avatar: Istota Wody przyciągnął 2,6 miliona gospodarstw domowych do streamowania filmu na Disney+ oraz Max (dostępne tylko za granicą) w ciągu pierwszych pięciu dni. Wynik dotyczy USA. To świetny wynik w porównaniu z innymi filmami udostępnianymi w streamingu w tym okresie. Przypomnijmy, że Samba TV analizuje wyniki z telewizorów smart, więc nie bierze pod uwagę komputerów i urządzeń mobilnych. To jednak daje reprezentatywną statystykę popularności.

Jak wcześniej informowano, na podstawie danych z TV Time (za pośrednictwem Whip Media), Avatar 2 zajął pierwsze miejsce jako najczęściej oglądany film na serwisach streamingowych w weekend od piątku 9 czerwca do niedzieli 11 czerwca.

Avatar: Istota Wody – gdzie można obejrzeć w Polsce?

Druga część Avatara jest dostępna w ramach abonamentu na Disney+. Oprócz tego, film można kupić w serwisie Amazona Prime Video w wersji cyfrowej.