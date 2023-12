Loki wskrzesi TEGO bohatera, aby stworzyć nowych Avengersów? Tak spekulują fani MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Po wydarzeniach z Avengersów: Końca gry oraz Sagi Multiwersum, przyszłość grupy superbohaterów wciąż jest niepewna dla widzów. Wiadomo jednak, że nowy zespół najpewniej zmierzy się z Kangiem Zdobywcą w The Kang Dynasty. Według popularnej teorii fanowskiej, Loki może odegrać kluczową rolę w zbieraniu nowej drużyny. Będzie potrzebował w tym pomocy, dlatego prawdopodobnie wskrzesi pewnego bohatera.

Loki - teoria fanowska o Avengers 5

W finale 2. sezonu Lokiego, bohater stał się obrońcą multiwersum, zobowiązanym chronić wszystkie linie czasu. Użytkownicy Reddita spekulują, że dzięki swojej nowej pozycji Loki mógłby ożywić kluczową postać, która pomogłaby zjednoczyć nowych Avengersów. Według fanów, wariant Phila Coulsona byłby dobrym wyborem.

Phil jest agentem T.A.R.C.Z.Y, którego Loki zamordował w Avengersach. Jego zbrodnia pobudziła superbohaterów do walki, by pomścić swojego przyjaciela. W rezultacie Bóg Podstępów stał się świadkiem, jak Coulson nieumyślnie zjednoczył Avengersów. Teraz mógłby powtórzyć ten proces, wysyłając jego wariant do odpowiedniej linii czasu.

Ta teoria umożliwiłaby powrót Clarka Gregga do MCU i odegrania kluczowej roli w Sadze Multiwersum. Co więcej, przywrócenie jego bohatera całkowicie oczyściłoby Lokiego z jego nikczemnej przeszłości.

Loki - serial dostępny na Disney+. Przewiduje się, że Avengers: The Kang Dynasty zadebiutuje w 2026 roku.