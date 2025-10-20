Aktorzy z Avengers: Doomsday chwalą 3 legendy z filmu MCU. I uważają na każde słowo
Simu Liu i Tenoch Huerta, którzy w filmie Avengers: Doomsday wcielą się odpowiednio w Shang-Chi i Namora, zabrali nas za kulisy przyszłorocznej produkcji Marvela. Aktorzy komplementowali 3 legendarnych kolegów po fachu - w tym 2 portretujących na ekranie X-Menów.
W ostatnich dniach ukazały się dwie ważne rozmowy, które rzucają nieco więcej światła na Avengers: Doomsday. Chodzi tu o wywiady z Simu Liu i Tenochem Huertą, którzy w MCU grają role Shang-Chi i Namora. Pierwszy z nich w serii pytań i odpowiedzi na Tik Toku przyznał, że praca nad przyszłorocznym filmem Marvela była dla niego ekscytująca - później nie mógł się nachwalić dwóch legend, z którymi przyszło mu spotkać się na planie:
Dopytywany o to, czy w Avengers: Doomsday zobaczymy wspólne sekwencje Shang-Chi i X-Menów, Liu odpowiedział z uśmiechem:
Huerta o "naprawdę przystojnym" Robercie Downeyu Jr.
Jeszcze mocniej na polu komplementów w miniony weekend radziłsobie Huerta, który wydaje się zachwycony Robertem Downeyem Jr.:
Marvel i aktorzy za dobrzy do swojej roli. MCU czasami marnowało ich potencjał
Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.
Źródło: Tik Tok/El Capi Perez
