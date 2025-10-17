W Avengers: Doomsday będzie kontynuacja ważnej sceny po napisach. Wiemy, kto się pojawi

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Będzie kontynuacja sceny po napisach filmu Marvels. Według nowego przecieku z Avengers: Doomsday sceny kontynuujące ten wątek mają zostać nakręcone w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak Teyonah Parris (Monica Rambeau), Lashana Lynch (alternatywna wersja jej postaci - Binary), Kelsey Grammer (Bestia z X-Menów), Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier z X-Menów), a także jeszcze jednego aktora z tej serii, którego nikt się nie spodziewa.

Avengers: Doomsday - nowe sceny

Przypomnijmy, że na końcu Marvels postać Moniki Rambeau utknęła w alternatywnej rzeczywistości - Ziemi 10005 z której są X-Meni, co prawdopodobnie doprowadzi do kolizji jej świata z rzeczywistością Avengers. Przecieki donoszą, że Brie Larson jako Kapitan Marvel również odegra w tym wątku ważną rolę, ponieważ poszukuje swojej przyjaciółki.

Wiemy, że jakiś czas temu zakończono główne prace na planie Avengers: Doomsday, ale wszystkie doniesienia mówiły jedynie o przerwie w zdjęciach. Gdy bracia Russo zmontują i przeanalizują zebrany materiał, wrócą na plan, by nakręcić dodatkowe sceny uzupełniające. Ponadto niektóre ujęcia zostały logistycznie zaplanowane później, aby dopasować terminarze zapracowanych aktorów.

Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku.