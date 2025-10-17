Reklama
W Avengers: Doomsday będzie kontynuacja ważnej sceny po napisach. Wiemy, kto się pojawi

Po Avengers: Koniec gry powstało wiele filmów z scenami po napisach, które ostatecznie do niczego nie prowadziły. W Avengers: Doomsday zobaczymy rozwinięcie tych wątków – film ma stanowić ich rzeczową kontynuację.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
avengers: doomsday Disney MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Doom Marvel
Będzie kontynuacja sceny po napisach filmu Marvels. Według nowego przecieku z Avengers: Doomsday sceny kontynuujące ten wątek mają zostać nakręcone w ciągu najbliższych kilku tygodni. Na ekranie zobaczymy takich aktorów, jak Teyonah Parris (Monica Rambeau), Lashana Lynch (alternatywna wersja jej postaci - Binary), Kelsey Grammer (Bestia z X-Menów), Patrick Stewart (Profesor Charles Xavier z X-Menów), a także jeszcze jednego aktora z tej serii, którego nikt się nie spodziewa.

Dopiero co pracował na planie Avenges: Doomsday. Przeczytaj nasz wywiad z charakteryzatorem superbohaterów

Avengers: Doomsday - nowe sceny

Przypomnijmy, że na końcu Marvels postać Moniki Rambeau utknęła w alternatywnej rzeczywistości - Ziemi 10005 z której są X-Meni, co prawdopodobnie doprowadzi do kolizji jej świata z rzeczywistością Avengers. Przecieki donoszą, że Brie Larson jako Kapitan Marvel również odegra w tym wątku ważną rolę, ponieważ poszukuje swojej przyjaciółki.

Wiemy, że jakiś czas temu zakończono główne prace na planie Avengers: Doomsday, ale wszystkie doniesienia mówiły jedynie o przerwie w zdjęciach. Gdy bracia Russo zmontują i przeanalizują zebrany materiał, wrócą na plan, by nakręcić dodatkowe sceny uzupełniające. Ponadto niektóre ujęcia zostały logistycznie zaplanowane później, aby dopasować terminarze zapracowanych aktorów.

Avengers: Doomsday - oficjalnie potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Robert Downey Jr. - Doktor Doom
Źródło: Marvel
Avengers: Doomsday – premiera w grudniu 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

