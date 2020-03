Avengers: Endgame - otwarcie portali, a dziewczynka... Ta reakcja pokazuje, czym jest MCU

Avengers: Endgame to zbiór wielu fantastycznych scen i ta jedna, która zapisze się złotymi zgłoskami nie tylko wśród fanów MCU, ale w całej historii X Muzy. Sekwencja, w której Kapitan Ameryka staje do walki z rozjuszoną armią Thanosa, dostając wsparcie od wychodzących z otwierających się portali innych Mścicieli, Strażników Galaktyki i ich sojuszników, to z całą pewnością jeden z najbardziej wzruszających i najdonioślejszych momentów w Kinowym Uniwersum Marvela.

Teraz jeden z fanów postanowił pokazać, że MCU to coś więcej niż tylko filmowy projekt. Sposób na życie? Triumf ludzkiej wyobraźni? Związana z superbohaterami nadzieja? Wszystko zależy od przyjętej perspektywy, jednak reakcja córki autora poniższego materiału na scenę otwarcia portali mówi sama za siebie i przy okazji chwyta za serce. Spójrzcie sami:

The world feels a little hopeless at the moment... but today after months of Marvel Movie watching, me and the kid finally arrived at the end. Watch my daughter's eyes when she learned her heroes weren't dead. Stories like Endgame give us a taste of something true. #Hope pic.twitter.com/yowfP3ksvl

— Beau (@TheRealBeauYork) March 16, 2020