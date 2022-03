Thanos właśnie zabił jedną z córek. Scena mroczniejsza niż w MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Silver Surfer Rebirth #3, kolejna część serii, w ramach której tytułowy bohater nieoczekiwanie połączył siły z Thanosem, aby wraz z nim zwalczyć zagrożenie w postaci tajemniczego posiadacza Kamienia Rzeczywistości. W tej samej historii Szalony Tytan odebrał życie swojej córce w ramach sceny, która budzi wyraźne skojarzenia z poświęceniem Gamory w MCU.

Wspomniany wcześniej właściciel artefaktu sprawił, że Thanos i Silver Surfer znaleźli się w dwóch odmiennych światach. Złoczyńca trafił więc do alternatywnej, dystopijnej rzeczywistości, w której spotkał inną wersję Nebuli - ta inkarnacja postaci podbija kolejne planety, oferując Szalonemu Tytanowi przyłączenie się do jej krucjaty. Gdy Thanos odmówił, Nebula posłała do boju z nim armię robotów.

Antagonista relatywnie szybko poradził sobie z napastnikami, by później stanąć do pojedynku z wariantem swojej córki. W tym miejscu sprawy przybrały zaskakujący obrót: Szalony Tytan błyskawicznie złamał kark Nebuli, zabijając ją na miejscu.

Silver Surfer Rebirth #3 - plansze

Na miejscu zbrodni pojawiła się później dawna kochanka Thanosa, Śmierć. Złoczyńca wyznał, że zabicie Nebuli miało być "poświęceniem" i jednocześnie "darem" dla jego obiektu westchnień.

