Avengers - Josh Brolin zdradził, dlaczego przyjął rolę Thanosa

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

W drugim odcinku serialu "What If... ?" (czyli w polskiej wersji "A gdyby...") od Disney+ Josh Brolin powrócił do roli Thanosa podkładając mu głos. Jednak w tym epizodzie Szalony Tytan został pokazany w nieco bardziej pozytywny sposób. W rozmowie z ACE Universe przy okazji serialu aktor zdradził, jak początkowo miała wyglądać jego rola w trzeciej i czwartej części Avengers. Brolin już wcześniej mówił, że nie przyjął roli Thanosa dla pieniędzy, ponieważ początkowo miało to być zaledwie krótkie cameo, co wyjaśnił szerzej w wywiadzie.

Gdy powiedziałem „tak” Thanosowi dali mi dużą Biblię i przeprowadzili ze mną rozmowę, ale nie miała to być ogromna, wielka rola w dwóch ostatnich filmach zwieńczających 10-letnią historię. Miało to być raczej cameo. Więc nigdy nie chodziło o wielkość tej roli, która po przyjęciu miałaby mi przynieść sławę czy uczyniłaby ze mnie gwiazdę lub cokolwiek innego. To było coś w stylu: jaka to jest rola? Rola, w której nie miałem być jednym z Avengers, lecz wrogiem wszystkich Avengersów.

Poza tym w innym wywiadzie podkreślał, że gdyby dostał propozycję roli jednego z członków Avengers to by jej prawdopodobnie nie przyjął. Powiedział, że podobał mu się aspekt, w którym Thanos był przeciwko wszystkich.