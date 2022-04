Avengers: Koniec gry - te sceny nadal robią wrażenie 3 lata po premierze

Marvel

W 2018 roku do kin trafiła pierwsza z dwóch części, Avengers: Wojna bez granic. To właśnie tam tytułowa drużyna po raz pierwszy skonfrontowała się z Thanosem, Szalonym Tytanem. Widzowie na całym świecie mogli też pierwszy raz zobaczyć interakcje między gwiazdami łączonego uniwersum - Iron Mana i Star-Lorda, Spider-Mana i Doktora Strange'a lub drużynę Kapitana Ameryki, która udała się do Wakandy.

Thanos niestety jednak wygrał, osiągnął swój cel i po zebraniu wszystkich Kamieni Nieskończoności, po prostu pstryknął w palce i wymazał połowę istnień we wszechświecie. Na posterunku pozostali klasyczni członkowie Avengers - Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa, Hawkeye, Bruce Banner i Thor, którzy podjęli jeszcze jedną walkę z Thanosem w Avengers: Koniec gry. Każdy z nich coś stracił, ale drobna iskierka nadziei pojawiła się w momencie, gdy Scott Lang zatrzymał się swoją furgonetką przed siedzibą Avengers. Bohaterowie udali się w podróż po liniach czasowych, aby ponownie zebrać Kamienie Nieskończoności i odczynić dzieło Thanosa. Cały świat śledził ich próby, a film do dziś dostarcza ogromne emocje. Mamy w końcu do czynienia z wielkim podsumowaniem 10 lat Kinowego Uniwersum Marvela, a końcowa sekwencja walki zebrała wszystkich największych herosów tego świata, którzy ramię w ramię walczyli z siłami Szalonego Tytana. Na koniec nie obyło się bez smutnych pożegnań, ale to właśnie takie momenty czynią z tego widowiska coś wyjątkowego.

Przedstawiamy poniżej 10 najbardziej pamiętnych scen z filmu, które do dziś budzą wielkie emocje i podczas powtórkowych seansów dalej potrafią wycisnąć łzę szczęścia lub smutku.

Avengers: Koniec gry - momenty, które wciąż powodują emocje

10. Ujawnienie przemiany Thora. Gromowładny stracił w starciu z Thanosem wszystko, co miał i dotkliwe doświadczenia sprawiły, że wyraził to za pomocą przemiany fizycznej.

Poniżej jeszcze możecie zobaczyć świetne nagrania z sal kinowych, na których słychać reakcje publiczności na wiele z tych wspaniałych momentów. Trzy lata minęły szybko, ale wciąż Avengers: Koniec gry pamiętane będzie jako niezwykłe zwieńczenie Sagi Nieskończoności.