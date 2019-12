Avengers: Koniec gry - zaskakujące szkice do bitwy z Thanosem. Są tu Lodowi Giganci

Jak już z całą pewnością zauważyliście, w ostatnich dniach do sieci trafia mnóstwo szkiców koncepcyjnych z pierwszych filmów MCU - mieliście już okazje zobaczyć prace z takich produkcji jak Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: Pierwsze starcie czy Avengers. Teraz jednak po raz kolejny możemy wejść do świata obrazu Avengers: Koniec gry; trzeba przyznać, że najnowsze grafiki są zaskakujące. Pojawiają się bowiem na nich znani z filmów o bogu burzy i piorunów Lodowi Giganci, którzy - jak się okazuje - mieli według pierwotnych planów zabrać udział w finałowej sekwencji bitwy z Thanosem.

Tak całą sytuację opisuje pracujący dla Domu Pomysłów grafik Jerad S. Marantz:

Te prace pochodzą z samej montażowni. To nowe ekspozycje Lodowych Gigantów, które stworzyłem na potrzeby Avengers: Endgame. Rozważano, by ci goście pojawili się w finałowej bitwie. W poniższych materiałach zgłębiałem pomysł, by oni wykorzystywali swoje związane z lodem moce do stworzenia zbroi.

Nie jest na razie jasne, w jaki sposób Thanos miał zwerbować lodową armię. W sieci pojawiają się głosy, że Lodowi Giganci bardzo przypominają znanego z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości Doomsdaya. Oceńcie sami (do galerii dołączyliśmy również inne szkice koncepcyjne, które prezentowaliśmy Wam już wcześniej):