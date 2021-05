Rosyjscy Avengers wchodzą do MCU i dostają własną serię. Perun, alkoholik i osaczony Red Guardian

Marvel

W produkcji Czarna wdowa zobaczymy członków Zimowej Straży, uznawanej za rosyjski odpowiednik Avengers. Jak się teraz okazuje, w sierpniu na amerykańskim rynku zadebiutuje również nowa seria komiksowa poświęcona tej drużynie - Marvel chce najprawdopodobniej skorzystać z popularności postaci, która zwiększy się po ich wprowadzeniu do MCU.

Autorami rozpisanej na 4 części opowieści są Ryan Cady i Jan Bazaldua. Pierwszy z nich tak zapowiada swoją historię:

Fani filmu o Czarnej Wdowie powinni już wtedy dobrze znać Red Guardiana i Jelenę Biełową. W tej serii, w której motywem przewodnim będzie zabawa w kotka i myszkę, oni ciągle się przemieszczają. Przedostali się z powrotem przez granicę, co uczyniło ich najbardziej poszukiwanymi ludźmi w Rosji. Są na celowniku Zimowej Straży.

Winter Guard #1 - plansze

Fabuła ma skupić się na Biełowej i Red Guardianie, którzy będą jednocześnie "szukać odkupienia" i próbować przeobrazić Rosję. To właśnie to posunięcie skonfliktuje ich z dawnymi kompanami z Zimowej Straży, w skład której wchodzą Vanguard, Crimson Dynamo, Darkstar, słowiańskie bóstwa Perun i Czarnobóg oraz Ursa Major. Według Cady'ego ostatnia z tych postaci powinna zainteresować nowych czytelników - to " przecież alkoholik, który zamienia się w niedźwiedzia".