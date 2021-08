Avengers - War for Wakanda z pełną prezentacją. Oto zwiastun i gameplay z DLC

fot. Square Enix

Marvel's Avengers już dziś doczeka się solidnego wzmocnienia za sprawą War for Wakanda. Największe do tej pory rozszerzenie wprowadzi nową lokację, przeciwników i zadania do wykonania, a także kolejną grywalną postać, którą będzie Czarna Pantera. W sieci pojawiły się materiały wideo, które zapowiadają tę nową zawartość.

Opublikowano m.in. fabularny zwiastun, z którego możemy dowiedzieć się czegoś na temat zaprezentowanej opowieści i poznajemy m.in. motywacje złoczyńcy. Widać tutaj też inne znajome postacie, takie jak Shuri czy członkinie Dora Milaje.

Poniżej możecie zobaczyć też pełny zapis kolejnej prezentacji z cyklu War Table, którą w całości poświęcono właśnie War for Wakanda. Twórcy opowiadają tu o fabule, tytułowej krainie, a także umiejętnościach, jakimi dysponuje główny bohater.

War for Wakanda dostępne jest za darmo dla wszystkich posiadaczy Marvel's Avengers.